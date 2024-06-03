«الرقابة الصحية» تعلن حصول بعض المستشفيات والوحدات بالمحافظات على اعتماد «GAHAR»

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصل كلا من مستشفى مجمع الشفاء ببورسعيد، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج بمحافظة القاهرة، واحد المراكز الطبية بالإسكندرية، وعيادة تخصصية بالقاهرة ، ومركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي على اعتماد GAHAR ، وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (اسكوا ISQUA)



وأشاد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحصول 4 وحدات ومراكز طب أسرة بجنوب سيناء على شهادة الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وهي: مركز طب أسرة دهب، مركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ، مركز طب أسرة المنشية، وحدة طب أسرة وادي مندر، مؤكدا ان محافظة جنوب سيناء تشهد خطوات غير مسبوقة بالمنظومة الصحية مما يمهد لاحتلالها مكانة مرموقة في السياحة العلاجية، كما وجه التهنئة لفريق العمل بمستشفى النصر ببورسعيد حيث شملت قرارات اللجنة تجديد اعتماد مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد لمدة 3 سنوات.

أوضح احمد طه ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد أحد الأسس الرئيسية لبناء نظام صحي عادل وفعال يضمن وصول جميع المنتفعين لكافة لخدمات الصحية بما يتفق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، لافتا إلى أن التنوع بين القطاعات الصحية التي تعمل تحت مظلة التأمين الشامل يساعد على خلق التنافسية من أجل تقديم خدمة صحية أمنة وذات جودة بما يحقق مصلحة المريض ورضاه عن مستوى الرعاية الصحية.

للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:

‏https://shorturl.at/fqBX4

للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الاولية: https://shorturl.at/lzHQ3

للتعرف على خدمات الدعم الفني وانشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:

‏https://forms.office.com/r/8MMFRujLrt