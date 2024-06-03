استدعاء عمر كمال لمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب ، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح .

خضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب ، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

حرص الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الإطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقائين المقبلين.