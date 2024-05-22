طلاب جامعة الإسكندرية في أول ماراثون رياضي صيفي

شهد كوبري سيدي جابر وحتى برج السلسلة، ماراثون رياضي لطلاب جامعة الإسكندرية الأهلية، تحت شعار "إجرى من أجل صحتك"، وكعادتها كل عام تهتم اللجنة الرياضية باتحاد طلاب الجامعة بتنظيم الماراثون الرياضي.

وبعد انتهاء الماراثون تم تكريم جميع الطلاب الفائزين، وحصل على المركز الأول، الطالب أحمد عبد اللطيف - "كلية العلوم"، الطالبة إيمان عبد الهادي - "كلية طب الأسنان" لحصولها على "المركز الأول" في ماراثون الجري (الطالبات) الطالب عمر عبدالله - "كلية الهندسة" لحصوله على "المركز الثاني" في ماراثون الجري (الطلبة) .

وتم تكريم الطالبة شهد مجدي - "كلية الهندسة" لحصولها على "المركز الثاني" في ماراثون الجري (الطالبات) الطالب محمد أشرف - "كلية الحاسبات" لحصوله على "المركز الثالث" في ماراثون الجري (الطلبة) - الطالبة جودي محمد - "كلية الهندسة" لحصولها على "المركز الثالث" في ماراثون الجري (الطالبات) كما تم توزيع الجوائز على جميع الطلاب المشاركين في الماراثون.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود الخشن المشرف الأكاديمي لجامعة الإسكندرية الأهلية، وتحت إشراف الدكتور تامر حلمي مستشار إتحاد الطلاب.