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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ميلان يسقط وسط جماهيره أمام روما في الدوري الأوروبي

مباراة ميلان ضد روما
مباراة ميلان ضد روما
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سقط فريق ميلان الإيطالي، مساء اليوم الخميس، في فخ الهزيمة أمام روما بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

شهدت المباراة، استحواذ متبادل من لاعبي الفريقين، وكذا الخطورة الهجومية على مرمى كل منافس.

تلقى الروسونيري، الخسارة من ذئاب العاصمة الإيطالية على ميدانه ووسط جماهيره الغفيرة، قبل موقعة الإياب، التي تجمعهما على ملعب الأولمبيكو.

أحرز جيانلوكا مانشيني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17 من رأسية، سددها بقوة في شباك الحارس مايك ماينان، بعدما وجه عرضية زميله باولو ديبالا من ركلة ركنية.

وأنقذ المهاجم روميلو لوكاكو، روما من هدف محقق في الدقيقة 21، وذلك على خط المرمى، بعد رأسية مهاجم الروسونيري أوليفييه جيرو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجيلاروسي.

في الشوط الثاني، استمرت محاولات ميلان لتعديل النتيجة، ولكن باءت بالفشل لاسيما، بعد ارتطام كرتي ياسين عدلي وجيرو في الدقيقتين 75 و87 بالقائم والعارضة، لتنتهي المباراة بفوز روما على ميلان بنتيجة 1-0.

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