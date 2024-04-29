إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم بين 3 سيارات في البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بمدخل قرية أبو العطا مركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بمدخل قرية أبو العطا التابعة لقسم شرطة غرب النوبارية، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين 3 سيارات توناية بمدخل القرية وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص.

والمصابين هم كل من:" ح.ال، (45 عامًا)، ع.خ، (45 عامًا)، ر.ال، (40 عامًا)، ن.ا، (35 عامًا)، ك.م،(36 عامًا)، ا.ق،(36 عامًا)، ع.م،(34 عامًا)، ا.ص، (32 عامًا)، وجميعهم مقميين بالنوبارية، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.