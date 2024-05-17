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الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين جراء غارة للاحتلال على مدرسة في مخيم النصيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد سيدة فلسطينية وإصابة آخرين جراء غارة للاحتلال استهدفت مدرسة "الجاعوني" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، قال إعلام فلسطيني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة "الجاعوني" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واشتعلت النيران في المدرسة بمخيم النصيرات بعد استهدافها من قبل طائرات الاحتلال وسط القطاع.

واندلعت مواجهات عنيفة بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على الفلسطينيين.

كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص عند مدخل المخيم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من المخيم ووصفت حالته بالمتوسطة، واستولت قوات الاحتلال على دراجة نارية كان يستقلها.  

استشهاد سيدة فلسطينية إصابات استهداف مدرسة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة