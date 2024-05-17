ads
الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 7 أطنان أسماك مملحة بكفر الشيخ منتهي الصلاحية.. صور

ضبط أسماك مملحة غير
ضبط أسماك مملحة غير صالحة بكفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضبطت مديرية تموين كفر الشيخ، قرابة الـ7 أطنان من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمدينة فوه.

صرح عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه بناءً على تعليمات المحاسب عبد الفتاح جابر وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، واللواء وكيل الوزارة علاء يوسف رئيس مركز ومدينة فــوه، فقد تشكلت حملة تموينية بمركز فوه، تحت إشراف محمود النوام مدير ادارة تموين فوه،بالإشتراك مع  أحمد أبو سمرة، ووائل عباس، ولاء عطوان، وفاء شويل، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، والصحة، ومجلس المدينة، أسفرت عن تحرير  5 محاضر، 3 محاضر، ما بين عدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم إعلان عن  الأسعار.

كما حررت الحملة، محضر ضبط 6890 كيلو سمك مملح منتهي الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

IMG-20240516-WA0050
IMG-20240516-WA0050
IMG-20240516-WA0049
IMG-20240516-WA0049
IMG-20240516-WA0048
IMG-20240516-WA0048
مديرية تموين كفر الشيخ غير صالحة للاستهلاك الأدمي عدم وجود شهادات صحية وزارة التموين بكفر الشيخ ضبط أسماك مملحة غير صالحة بكفر الشيخ