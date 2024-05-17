ضبط 7 أطنان أسماك مملحة بكفر الشيخ منتهي الصلاحية.. صور

الجمعة 17/مايو/2024 - 12:13 ص

ضبطت مديرية تموين كفر الشيخ، قرابة الـ7 أطنان من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمدينة فوه.

صرح عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه بناءً على تعليمات المحاسب عبد الفتاح جابر وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، واللواء وكيل الوزارة علاء يوسف رئيس مركز ومدينة فــوه، فقد تشكلت حملة تموينية بمركز فوه، تحت إشراف محمود النوام مدير ادارة تموين فوه،بالإشتراك مع أحمد أبو سمرة، ووائل عباس، ولاء عطوان، وفاء شويل، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، والصحة، ومجلس المدينة، أسفرت عن تحرير 5 محاضر، 3 محاضر، ما بين عدم وجود شهادات صحية، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار.

كما حررت الحملة، محضر ضبط 6890 كيلو سمك مملح منتهي الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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