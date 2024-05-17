كشف ملابسات تداول فيديو لتعدي مواطن على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام شخص بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على آخرين داخل أحد المحال بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجاري تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز "مصاب بجروح متفرقة") بتضرره من (عاطل) لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بــ"سلاح أبيض" حال تواجده بمحل خاص به بدائرة المركز، على إثر خلافات سابقة مع نجل عم المتهم المذكور.

عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه، كما تم ضبط السلاح المستخدم فـى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.