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الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تستهدف مدرسة "الجاعوني" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة "الجاعوني" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت، أن النيران اشتعلت في مدرسة "الجاعوني" بمخيم النصيرات بعد استهدافها من قبل طائرات الاحتلال وسط القطاع.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على الفلسطينيين.

كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص عند مدخل المخيم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من المخيم ووصفت حالته بالمتوسطة، واستولت قوات الاحتلال على دراجة نارية كان يستقلها.  

طائرات الاحتلال استهداف مدرسة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة