تعرف على تفسير حلمك طبقًا للحروف الأبجدية

مواصلة لتفسير الأحلام نتابع تفسير الأحلام طبقًا للحروف الأبجدية فتعالى معي نتعرف على تفسير حلمك، من خلال باقي الحروف الأبجدية حرفنا اليوم هو الباء فيما يتعلق بتفسير كل من الباب، الباذنجان، الباخرة، الباطية والبحر والبئر.

أولًا: تفسير الباب رؤيته وبحث عنه ودخول منه والخروج منه

دلت رؤية الباب فى المنام على قيم الدار وإذا كان الباب مفتوحًا دل ذلك على أنه باب رزق مفتوح وأنه سياتي رزق للرائي، وقد تأول أبواب البيوت على انها نساء فإذا كانت جديده فدل ذلك على أنهن أبكار، وإذا كانت مغلقة فدل ذلك على انها نساء ثيبات، ويقال بأن الباب إذ كان مغلقًا دل ذلك على أن الرائي سيتزوج من بكر البحث عن الباب.

ومكانه ودخوله ومن رأي أنه يبحث عن باب فقد دل ذلك على أنه فى حيرة من أمره فى دنياه، ومن رأى أنه دخل من باب دل ذلك على أنه انتصر على خصومه، ومن رأى أنه وجد أبواب مفتوحة دل ذلك على أن أبواب الدنيا ستفتح له ذلك عن تفسير رؤية الباب فى مواضع كثيرة، كما أكد بذلك ابن سيرين.

عن رؤية الباذنجان

من رأه فى وقت زراعته دل ذلك على رزق وفير ولكنه فى غير وقته مكروه وأكله يدل على التملق فى الكلام والحقد والغش وأن أحد سيغش الرائى فعليه الحذر، أما إذا كان الرائي من أرباب الصيد فقد يدل رؤيته له على الفرح والسرور ذلك عن رؤية الباذنجان وتأويلاته.

رؤيا الباخرة وتأويلاتها

تفسير رؤية الباخرة في المنام على أنها رزق وفائدة فمن ركبها دل على ذلك أنه سيتزوج من امرأة من تلك الأرض التى نسب منها المركب إليها أو أن يشتري جارية أو أنه سينتصر على عدوه او أنه سيرزق ببضاعة وسيبعيها.

رؤيا البحر

يفسر بالملك القوى العادل الذي يحتاج إليه الناس، كما يفسر بكونه تاجر ومن رأى أنه أصاب من البحر شيء فقد دل ذلك على أنه سيتحقق له ما يريد وسيجده ولو خاضه فإنه سيدخل على الملك وأن رأى أنه قاعد على متنه فإنه سيدخل عمل الملك ومن شرب من مائه فدل ذلك على أنه سيملك الدنيا ويطول عمره ويصيبه سلطان ذلك عن بعض تفسيرات رؤية البحر.

رؤيا البئر

فمن رأى بمنامه أنه قد خرج من البئر فقد دل ذلك على أنه ظفر وسينتصر ومن رأى على جسده بئر فقد دل ذلك على أنه سيصاب مالًا بقدر قوته وكلما زاد، زاد الخير وهذا ما أكده ابن سرين طبقا للحروف الأبجدية.