" الصحة الفلسطينية": استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلعا شرق طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلعا شرق مدينة طولكرم.

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بلعا قضاء طولكرم، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية لديه في مركز إسعاف عنبتا تتعامل مع إصابة فتى بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عنبتا شرق طولكرم.

كما استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرين جراء غارة للاحتلال استهدفت مدرسة "الجاعوني" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

و قال إعلام فلسطيني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة "الجاعوني" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واشتعلت النيران في المدرسة بمخيم النصيرات بعد استهدافها من قبل طائرات الاحتلال وسط القطاع.

اندلعت مواجهات عنيفة بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على الفلسطينيين.

كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص عند مدخل المخيم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من المخيم ووصفت حالته بالمتوسطة، واستولت قوات الاحتلال على دراجة نارية كان يستقلها.