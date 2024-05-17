برشلونة يعزز وصافة الدوري الإسباني بانتصار على ألميريا

حقق فريق برشلونة، مساء الخميس، انتصارًا ثمينًا على مضيفه ألميريا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة على ألميريا بهدف للا شئ، بعدما بدأ الفريق الكتالوني اللقاء بضغط هجومي واستحواذ على الكرة.

تألق فيرمين لوبيز

افتتح الشاب فيرمين لوبيز التهديف في المباراة، ووضع البلوجرانا في المقدمة بهدف في الدقيقة 14 من صناعة زميله هيكتور فورت.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب نفسه في مضاعفة النتيجة، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز، عزز برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني في ظل مطاردة جيرونا له على هذا المركز.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد المتصدر، الذي حسم اللقب لصالحه منذ جولات، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 17 نقطة، ليبقى في المركز العشرين الأخير وتأكد هبوطه للدرجة الأدنى.