«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لقائد دراجة نارية وقيامه بحركات استعراضية بالدقهلية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك"، وتضمنت قيام قائد دراجة نارية "بدون لوحات" وبدون إطار أمامي بحركات استعراضية بمدينة المنصورة بالدقهلية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (ميكانيكى - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) والدراجة النارية "ملكه" وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير، وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة أعداد المتابعين له على مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.