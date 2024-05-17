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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وتحظر دخولهم البلاد

مستوطنين إسرائيليين،
مستوطنين إسرائيليين، صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الخارجية الكندية من خلال بيان لها، فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، كما سوف تتخذ  إجراءات أخرى لردع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكندية إن العقوبات التي أقرتها تمنع المعاملات ذات الصلة بهؤلاء الأفراد وتحظر دخولهم إلى البلاد، وقالت أن عنف المستوطنين الإسرائيليين يشكل مصدرا للقلق بين حلفاء إسرائيل والغرب  .

وأمس الخميس، تجمع مستوطنين إسرائيليين بالقرب من بلدة كفل حارس، شمال سلفيت، وحاولوا الاعتداء على مركبات المواطنين الفلسطينيين، كما هاجم عدد آخر من المستوطنين مركبات المواطنين الفلسطينيين قرب حاجز زعترة العسكري، جنوب مدينة نابلس.

واقتحم المستوطنون الإسرائيليون  "تل ماعين" الأثري بمسافر يطا جنوب الخليل، بحماية من جيش الاحتلال، وانتشرت قوات الاحتلال على الطرق الرئيسية، ومداخل التجمعات السكانية بالمسافر، ومنعت الأهالي من التنقل والحركة.

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