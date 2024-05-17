4 شهداء فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة "الجاعوني" بمخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4 شهداء جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة "الجاعوني" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عرف منهم: 1- كرم الغصين 2- حسن العطاونة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلعا شرق مدينة طولكرم.

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بلعا قضاء طولكرم، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية لديه في مركز إسعاف عنبتا تتعامل مع إصابة فتى بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عنبتا شرق طولكرم.