جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة ثالث بجراح خطيرة وسط قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة جراء انفجار المبنى الذي كانوا يقيمون فيه بالقرب من مفترق نتساريم، وسط قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الانفجار وقع إما بسبب صاروخ مضاد للدروع أطلقته حركة حماس أو بسبب انفجار أسلحة للجيش الإسرائيلي، حيث انفجر مبنى بداخله قوات من جنود الاحتياط، وجيش الاحتلال لا يزال يحقق في الأمر.

ومنذ بداية الحرب قتل 608 عسكريين إسرائيلي، منهم 263 منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة. ومنذ بداية الحرب أصيب 3311 جنديا، من بينهم 514 إصابة خطيرة.

ووفقا لوسائل الإعلام يوجد الآن 26 عسكريا داخل المستشفى في حالة خطيرة، و166 في حالة متوسطة، و53 في حالة خفيفة.