الفلاح المصري يستعيد التربع على عرش إنتاجية القطن طويل التيلة.. زيادة المساحة المزروعة 46%.. ومتخصصون: إقبال الفلاحين على زراعة "طويل التيلة" فى ارتفاع

في إطار استعادة التربع على عرش إنتاجية القطن طويل التيلة بعد غياب سبعين عاما، نجح الفلاح المصري في زيادة محصول القطن طويل التيلة إلى 130.978 ألف فدان على مستوى الجمهورية

وقال الدكتور يحيى خطاب وكيل الوزارة لشؤون زراعة المحاصيل لـ" البوابة نيوز": زاد إقبال الفلاحين فى الوجهين القبلى والبحرى على زراعة محصول القطن طويل التيلة، أى في جميع المحافظات التي تزرع محصول القطن، لأن السعر الجديد المطروح شجعهم وزاد حماسهم ومجهودهم ولانه يتناسب مع التكلفة العالية لزراعة القطن طويل التيلة الذى تميزت به مصر منذ فجر التاريخ ويعطي والذى اعطى الفلاحين هامش ربح جيد ومناسب جدًا.

وأردف: وكانت قد صدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة زيادة مساحات زراعة القطن المنزرعة فى الوجهين القبلى والبحرى لاستعادة مكانة مصر كملكة متوجة تمتلك أعلى الكميات من محاصيل القطن طويل التيلة عالى الجودة فى العالم وتم بالفعل إعلان شراء الدولة لكل المحصول بأسعار مجزية ومرضية للفلاحين بسعر 12 ألف جنيه للقنطار في محصول محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لمحصول محافظات الوجه القبلي.

وصرح الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن لـ"البوابة نيوز"، قائلا: وصلت المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية حتي تاريخ 13 مايو 2024 الي 130.978 ألف فدان على مستوى الجمهورية حتي الأن بزيادة نحو 46% عن الأعوام السابقة هذا وفي الوقت الحالي يتم حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية المتأخرة والتجهيز لزراعة محصول القطن، ومن المستهدف زراعة إجمالي مساحة هذا العام 322 ألف فدان، ومتوقع أن تزيد المساحة عن ذلك.

وأوضح أن المساحات المزروعة تزايدت لأول مرة لتصل إلى اعلى الكميات وموزعة بالوجه البحرى كالتالى: 91 ألفا و75 فدان، موزعة كالاتي: صنف «سوبر جيزة 97» والمنزرع بمحافظات المنوفية والقليوبية والغربية والشرقية بمساحة إجمالية 11332 فدانا وصنف «إكسترا جيزة 96» والمنزرع بمركزي فوة ومطوبس بكفر الشيخ بمساحة 1450 فدانا وصنف «سوبر جيزة 94» والمنزرع بكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والمحلة بمساحة مقدارها 73 ألفًا و157 فدانا، و«صنف سوبر جيزة 86» والمنزرع بمحافظة البحيرة بمساحة مقدارها 4723 فدان والوجه القبلي: 39.903 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي، موزعة بين الصنف «جيزة 95» والمنزرع بمحافظات أسيوط والفيوم والمنيا وبني سويف وبمساحة 39 ألفًا و227 فدانا، إضافة الي الصنف الجديد جيزة 98 والمنزرع بمحافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا بمساحة 676 فدانًا.

وأضاف عمارة: مستعدين لتقديم كل أنواع الدعم للفلاحين ليستمروا فى حماسهم لكى يزيد محصول القطن طويل التيلة بأعلى كميات واجود نوعية لاستعادة مكانتها السابقة وأن البذور طويلة التيلة متوفرة بوزارة الزراعة وإدارة التقاوي وقد قامتا بتجهيز تقاوي عالية الجودة ومسابقة للمواصفات القياسية العالمية حيث تغطي زراعة 450 ألف فدان بزيادة 100 ألف فدان عن المساحات المستهدفة فى السابق، وأن أغلب التقاوي موجودة حاليا في الجمعيات الزراعية بكل المحافظات طبقًا للخريطة النصفية بالقرار الوزاري رقم 88 لعام 2024 لخدمة تحقيق الهدف المنشود بزيادة المساحات المزروعة بايدى فلاحين مصر الابطال لاستعادة مكانة مصر فى إنتاج وتصدير القطن طويل التيلة