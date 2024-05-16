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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الجنايات تبرئ متهم من هتك عرض ابنة زوجته في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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برأت محكمة جنايات الجيزة ،برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزي، المتهم بالتعدي على ابنة زوجته في منطقة الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "س . ع" 55 سنة ،عاطل ، استغل إقامة ابنة زوجته في منزله وغياب والدتها لتعرضها للحبس على ذمة قضايا سابقة، وتعدى عليها بالقوة مستغلا صغر سنها.

وكانت النيابة قد أمرت بعرض الطفلة علي الطب الشرعي لبيان اثار الاعتداء عليها، كذلك عرض المتهم لبيان تعاطيه المخدرات، ثم أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

الجنايات ابنة زوجته النياب الاعتداء على شرع طب الشرعى لبيان تعاطيه