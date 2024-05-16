الجنايات تبرئ متهم من هتك عرض ابنة زوجته في الجيزة

برأت محكمة جنايات الجيزة ،برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزي، المتهم بالتعدي على ابنة زوجته في منطقة الجيزة.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "س . ع" 55 سنة ،عاطل ، استغل إقامة ابنة زوجته في منزله وغياب والدتها لتعرضها للحبس على ذمة قضايا سابقة، وتعدى عليها بالقوة مستغلا صغر سنها.



وكانت النيابة قد أمرت بعرض الطفلة علي الطب الشرعي لبيان اثار الاعتداء عليها، كذلك عرض المتهم لبيان تعاطيه المخدرات، ثم أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.