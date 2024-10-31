الاتحاد يحسم ديربي جدة لصالحه بالفوز على الأهلي في الدوري السعودي

حسم فريق الاتحاد ديربي جدة لصالحه بالفوز على ضيفه الأهلي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في قمة منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

غاب الفرنسي كريم بنزيما عن الاتحاد أمام الأهلي، للإصابة في العضلة الخلفية اليسرى، ليقود صالح الشهري بمعاونة الجزائري حسام عوار والهولندي ستيفن بيرجوين، هجوم العميد أمام الراقي.

وسجل صالح الشهري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42 من صناعة موسى ديابي، قبل أن ترفض العارضة كرتي مهند الشنقيطي وعبد الإله العمري من مضاعفة النتيجة.

مباراة ديربي جدة بين الاتحاد ضد الأهلي

في الشوط الثاني، حاول لاعبو أهلي جدة إحراز هدف التعادل، الذي سجله بالفعل الإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة 62، ولكن ألغاه حكم اللقاء، ليفوز اتحاد جدة بهدف دون رد في مباراة الديربي.

بتلك النتيجة، تساوى اتحاد جدة مع الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 24 نقطة، ولكن للأول مباراة في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 11 نقطة في المركز الثامن.