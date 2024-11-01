إعلام عبري: تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات جنوب إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل الدفاعات الجوية في إيلات جنوب إسرائيل.

وأعلن حزب الله اللبناني، من خلال بيان له، أن خطوط الإمداد نحو الجبهة ومحاور الاشتباك لم تنقطع منذ بدء العدوان على لبنان، ومازالت الجبهات تُرفد بالسلاح والعديد اللازم وفق الخطط المُعدة مُسبقًا.

وتابع، أن قواته تمكنت من تدمير 42 دبابة ميركافا، وسقوط أكثر من 95 قتيلًا و900 جريحًا من الجيش الإسرائيلي، كما تمكن مقاتليه إسقاط 3 مُسيّرات من طراز “هرمز 450” ومُسيرتين من طراز "هرمز 900".

كما أوضح، أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر الجيش الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة والمستوطنات والمدن المُحتلّة.