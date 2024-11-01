ديبالا يقود روما لانتصار صعب على تورينو في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما، مساء الخميس، انتصارًا صعبًا على ضيفه تورينو بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

سيطر روما على مجريات اللعب، كما استحوذ على الكرة نسبيًا، وحافظ على هدف تقدمه من الشوط الأول حتى نهاية اللقاء.

سجل الأرجنتيني باولو ديبالا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20، بعدما استغل خطأ مدافع تورينو، ليضع الكرة في الشباك، بالرغم من محاولة ماسينا قلب دفاع الضيوف في إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وأحرز ديبالا هدفه الثاني هذا الموسم مع روما في الدوري الإيطالي، خلال مشاركته في 8 مباريات حتى الآن.

روما يعود لسكة الانتصارات في الدوري الإيطالي

وبهذا الفوز، استعاد روما نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي، بعدما غابت عنه في 3 مباريات، بالتعادل مع مونزا، والخسارة من إنتر ميلان، والهزيمة الثقيلة من فيورنتينا بخماسية مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، رفع روما رصيده إلى 13 نقطة، يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد تورينو عند 14 نقطة في المرتبة التاسعة.