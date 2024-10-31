عاطف سعداوي: نتيجة الانتخابات الأمريكية ستلعب دورا كبيرا بتحديد شكل السياسة الأمريكية تجاه العالم

الخميس 31/أكتوبر/2024 - 11:53 م

قال الدكتور عاطف سعداوي، خبير الشؤون الأمريكية، إن نتيجة الانتخابات الأمريكية ستلعب دورًا في تحديد شكل السياسية الأمريكية تجاه العالم والمنطقة، خاصة وأن المنافسة خرجت عن كونها بين الحزب الديمقراطي والجمهوري والقوالب السياسية المعروفة لدى الحزبين.

وأضاف «سعدواي» خلال تصريحات مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن دونالد ترامب في تلك الانتخابات مرشح أن يكون رئيسا وهو صاحب سياسات خارجية مختلفة عن السياسة الخارجية التقليدية حتى للحزب الجمهوري وتجاوز كثيرًا من الخطوط الحمراء ولديه رؤية متكاملة تجاه مناطق كثير في العالم لا سيما الشرق الأوسط.

وتابع، أنه نفذ في حملته الانتخابية الأولى نفذ كل الوعود التي قطعها على نفسه خلال الحملة حين وصل للبيت الأبيض وتولي مقاليد الحكم في عام 2017 حتى 2021، مشيرًا إلى أن تلك الوعود كان تبدو ضربا من ضروب الخيال وشكك كثيرون فيها وكان تُصف على أنها مجرد وعود انتخابية، ولكنه نفذها بما في ذلك الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، ولعب دور كبير في الوصول إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، وقاد محاولات كثيرة للتطبيع بين دول عربية وإسرائيل.