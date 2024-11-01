مفوض الأونروا: جرافات إسرائيلية تلحق أضرارا بمكتب للوكالة في الضفة الغربية

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة "الأونروا"، أن الجرافات الإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بمكتب الوكالة في الضفة الغربية.

وصرح في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، إن القوانين الإسرائيلية التي تمّ تمريرها أخيرًا، التي تحظر فعليًا أنشطة الوكالة في إسرائيل ستترك فراغًا من شأنه أن يكلف مزيدًا من الأرواح، ويخلق مزيدًا من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام القرى والمدن الفلسطينية، فاقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وسيرت آلياتها في شوارع المدينة، واحتجزت عددا من الشبان وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، وداهمت محلا تجاريا في المنطقة الشرقية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت الآليات الإسرائيلية في محيط الجامع الكبير، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، ويستخدم الجيش الإسرائيلي كل آلات الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ما أسفر عن استشهاد 43،204 فلسطينيا، وإصابة 101،640 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.