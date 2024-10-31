مصر تحصد ذهبية وفضية في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة

تمكن المنتخب الوطني لتنس الطاولة من حصد ميداليتين ذهبية وفضية، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة المقامة خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

نجح آسر سامح في حصد الميدالية الذهبية، في منافسات الناشئين تحت 13 عامًا، بعد الفوز على لاعب منتخب قطر عبدالعزيز العبدالله في المباراة النهائية بنتيجة 3/0، بعد مشوار مميز طوال البطولة بعدم الخسارة في أي لقاء.

فيما حصل سيف الدين قاسم، على فضية منافسات تحت 17 عامًا، بعد الخسارة من القطري أحمد قرني، في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يقام غدًا ختام البطولة بالأدوار الإقصائية لأعمار تحت 11 وتحت 15 وتحت 19 عامًا للناشئين، على مدار اليوم.

يذكر أن الأيام الماضية، شهدت إقامة منافسات الناشئات لجميع الأعمار بداية من 11 وحتى 19 عامًا وشهدت تألق بطلات مصر وحصولهن على 9 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين و6 برونزيات.

تشارك في البطولة هذا العام 16 دولة هى، لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

يذكر أن مصر كانت قد نجحت العام الماضي في احتلال المركز الثاني بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.