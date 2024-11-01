فلسطين.. شهيدان وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا في دير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام القرى والمدن الفلسطينية، فاقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وسيرت آلياتها في شوارع المدينة، واحتجزت عددا من الشبان وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، وداهمت محلا تجاريا في المنطقة الشرقية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت الآليات الإسرائيلية في محيط الجامع الكبير، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، ويستخدم الجيش الإسرائيلي كل آلات الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ما أسفر عن استشهاد 43،204 فلسطينيا، وإصابة 101،640 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.