الخطيب يشكر رئيس فيفا على تهنئته للأهلي وجماهيره

أرسل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، برقية إلى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم،ة فيفا يشكره فيها على تهنئته للأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز ببطولة القارات الثلاث.

وقال الخطيب في البرقية: "صديقي العزيز.. جياني إنفانتينو، أتمنى أن تكون وعائلة كرة القدم بكل خير.

أود أن أشكرك كثيرًا على تهنئتك الرقيقة للنادي الأهلي وجماهيره، بمناسبة الفوز ببطولة القارات الثلاث كما أتوجه إليكم بالشكر على تهنئتكم لشخصي بمناسبة عيد ميلادي، وهي تهنئة عزيزة من صديق نحمل له كل الإحترام والتقدير.

وأضاف: عزيزي.. لا يفوتني أن أعبر لكم عن تقديري لما تبذلونه وأسرة «فيفا» من جهد كبير لخدمة وتطوير كرة القدم العالمية، ومساندة الأندية والمنتخبات بما يسهم في الارتقاء بلعبتنا التي نعتز بالانتماء إليها شكرًا لكم.. وإلى لقاء قريبا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

إنفانتينو يهنئ الأهلي

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه على العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، "تهانينا للأهلي على فوزه الرائع على العين الإماراتي في كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ أمام 60 ألف مشجع في ستاد القاهرة الدولي".

وأضاف رئيس الفيفا، خلال منشوره، أن هذه النتيجة التي تضمن له مكانا في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024 (كأس التحدي) في 14 ديسمبر على ملعب 974 في الدوحة قطر، هي نتيجة ستسعد بالتأكيد جماهيرك.

وتابع، كل الطرق تؤدي إلى ستاد لوسيل عندما يقام نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 يوم الأربعاء 18 ديسمبر وهي المباراة التي تأهل إليها بالفعل نادي ريال مدريد.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلًا من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ، وفاز الأهلي أمس الثلاثاء على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية، ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.