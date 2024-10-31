بحضور رئيس الاتحاد الدولي.. وزير الرياضة يفتتح بطولة العالم لكرة السرعة

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولة العالم لكرة السرعة، بحضور الدكتور أحمد لطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة، النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، المستشار عمرو حسين، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة، واعضاء الاتحاد المصري لكرة السرعة، والتي تستضيفها الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر .



أعرب وزير الشباب والرياضة، عن فخره باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة السرعة، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعكس اصرار الدولة المصرية على دعم وتطوير الرياضات بصفة عامة وكرة السرعة بصفة خاصة، وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي.

وأضاف أن البطولة تُعد فرصة هامة لإبراز المهارات الرياضية، وتعزيز التنافس والاحتكاك بين اللاعبين من مختلف الدول، مؤكداً أن استضافة مثل هذه البطولات تعزز من دور مصر كمركز رياضي إقليمي ودولي.

وأكد الوزير على دعم القيادة السياسية للفعاليات الرياضية الكبرى، والتي تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير قطاع الرياضة في مصر، وإتاحة الفرص للشباب للتنافس على أعلى المستويات العالمية، مشيداً بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه هذه البطولات في توطيد العلاقات الرياضية والثقافية بين الدول.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بافتتاح بطولة العالم لكرة السرعة، متمنيا التوفيق لجميع الدول واللاعبين المشاركين في البطولة وطيب الاقامة في بلدهم الثاني مصر.

فيما تقدم الدكتور أحمد لطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير لكرة السرعة وجهوده الحثيثة على نشر رياضة كرة السرعة في مصر والتوسع فيها.

من جانبه، أكد النائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، أهمية بطولة العالم في تسليط الضوء على صورة مصر أمام العالم، مشيراً إلى أن هذا الحدث يجمع نخبة من الدول واللاعبين المتميزين، مما يضفي على البطولة طابعاً خاصاً ومميزاً.



يشارك في البطولة 10 دول هى : "فرنسا، تونس، بولندا، فلسطين، المانيا، العراق، الكويت، المغرب، الهند، بالاضافة إلى مصر البلد المنظمة" بمشاركة ما يقارب من 140 لاعب ولاعبه.