خالد جلال يناقش الخطة المستقبلية للبيتين الفني للمسرح والفنون الشعبية

وجه المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، التهنئة للفنان هشام عطوة وذلك عقب صدور قرار الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بتوليه رئاسة البيت الفني للمسرح.

كما هنأ جلال الفنان تامر عبد المنعم لرئاسته البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وذلك خلال اجتماع عقده مع كليهما مساء أمس الخميس، بمقر رئاسة قطاع المسرح.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة المستقبلية للبيتين، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ووجه المخرج خالد جلال بأن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا فنيا مكثفا، يستكمل الحراك الفني والثقافي الذي نتج خلال الفترة الأخيرة، والعمل على تذليل كافة العقبات الإدارية التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف.