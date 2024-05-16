محافظ المنيا يؤكد استمرار تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية

أكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تطوير المنشآت الصحية على مستوى مراكز المحافظة حيث تعد أعمال التطوير من الأولويات الرئيسية، التى تهدف إلى بناء نظام رعاية صحية يلبي كافة احتياجات وتطلعات المواطنين وسعياً نحو تغطية صحية شاملة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ ، الجهات المنفذة بتسريع معدلات إنجاز المشروعات الخاصة بإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة ، وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود المديرية في قطاع الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية على مدار شهر أبريل الماضى، مشيراً إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303,9 مليون جنيه ، ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376,2 مليون جنيه، بالإضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يجرى العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 392,6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 90 % ، واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألف و963 نسمة ، ومستشفى أبوقرقاص لخدمة 648 ألف و642 نسمة.



وأضاف وكيل الوزارة، أنه يجرى رفع كفاءة شامل لـ 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى حميات بنى مزار 90% ، حميات ديرمواس 95 %، حميات سمالوط 95%، حميات ملوى %95،وحميات مغاغة 95%، حميات العدوة 95%، صدر بنى مزار 90%، صدر ملوى 95%، مشيرا إلى استمرار أعمال التطوير لعدد 113 وحدة صحية بالقرى واستلام 41 وحدة وذلك بعد رفع كفاءتها واستلام 8 وحدات صحية رفع كفاءة.

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