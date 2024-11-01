البنتاجون: الوزير أوستن جدد التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جدد التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأضاف، إن الوزير أوستن أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، وأكد التزام واشنطن بالدفاع عن شركائها ومصالحها ضد تهديدات من إيران.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام القرى والمدن الفلسطينية، فاقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وسيرت آلياتها في شوارع المدينة، واحتجزت عددا من الشبان وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، وداهمت محلا تجاريا في المنطقة الشرقية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتان قرب نادي النزلة في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا عنيفا استهدف حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.