إعلام فلسطيني: قصف مدفعي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا عنيفا استهدف حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتان قرب نادي النزلة في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيين اثنين، وأصيب آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام القرى والمدن الفلسطينية، فاقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي، وسيرت آلياتها في شوارع المدينة، واحتجزت عددا من الشبان وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، وداهمت محلا تجاريا في المنطقة الشرقية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت الآليات الإسرائيلية في محيط الجامع الكبير، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.