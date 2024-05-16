خبير علاقات دولية: توقيت القمة العربية مهم للغاية وسط استمرار العدوان الهمجي على غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن القمة العربية في دورتها الـ 33 بمملكة البحرين تمثل أهمية كبيرة من حيث التوقيت والمخرجات المتوقعة منها، خاصة فيما يتعلق بالقضية المركزية وقضية الساعة، وهي القضية الفلسطينية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحرك الدور المصري لبلورة مواقف عربية موحدة في مواجهة هذا العدوان الهمجي غير المبرر وغير المسبوق في التاريخ من استمرار آلة القتل الجماعي للفلسطينيين العزل.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أنه على مدار 8 أشهر وإسرائيل وحكومة الاحتلال تستمر في التصعيد وتتحدى المجتمع الدولي والقرارات الدولية والإرادة وكل هذا الرفض الدولي والعالمي لما تقوم به من احتلال، وبالتالي القمة تأتي في سياق مهم وهو بلورة وتوحيد الموقف العربي وبلورة الآليات والأدوات التي تسير عليها الدول العربية فيما يتعلق بسبل مواجهة الاحتلال.

وأشار إلى أن هناك آليات ومسارات متعددة مثل المسار الإنساني وإصدار قرارات بالعمل على تخفيف المعاناة، وكسر هذا الحصار وسيطرة إسرائيل على معبر رفح وغلق المعابر ومنع دخول المساعدات واستخدام سلاح التجويع، وسيكون هناك تحرك عربي في هذا الأمر.

