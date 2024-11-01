ترامب: سأرحل كل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة في اليوم الأول من رئاستي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيرحل كل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة في اليوم الأول من رئاسته، جاء ذلك خلال كلمة له في تجمع انتخابي في نيفادا.

وفي لقطة مثيرة للجدل، وصل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن على متن شاحنة قمامة، بعد أن نعت الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أنصار ترامب "بالقمامة".

وقال ترامب للصحفيين قبل تجمع الحملة الانتخابية في ويسكونسن: "ما رأيكم في شاحنة القمامة الخاصة بي؟ إنها شاحنة تحمل اسم (نائبة الرئيس) كامالا هاريس وجو بايدن".

وفي وقت سابق، أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن واشنطن ستكون على وفاق مع الصين وروسيا، وستتجنب حرب عالمية ثالثة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب أمام أنصاره والصحفيين في مقره بمار إي لاغو في ولاية فلوريدا،: "نحن لن نذهب إلى الحرب. ولن تكون لدينا حرب عالمية ثالثة".