الخطيب يثير غضب مرتجي.. منصب نائب الرئيس يفجر أزمة داخل الأهلي

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على عدم ترشح أي أحد من أعضاء مجلس الإدارة الحالي على منصب نائب رئيس النادي فى الانتخابات التكميلية على منصب "نائب الرئيس" خلفا للراحل العامري فاروق الذى توفي في يناير الماضي.

وظل مقعد نائب رئيس النادى الأهلى شاغرًا منذ وفاة العامري فاروق، خلال الفترة الماضية، وتم الدعوة للانتخابات خلال الجمعية العمومية المقبلة يومي ٢٨ و٢٩ نوفمبر الجاري.

وقالت مصادر داخل الأهلي، إن محمود الخطيب طلب من جميع أعضاء مجلس الإدارة عدم الترشح على منصب نائب الرئيس خاصة أن مدة المجلس الحالى قاربت على النهاية ولم يتبق سوى عام واحد.

وأضاف المصدر أن هناك اتجاها داخل مجلس الإدارة لإقناع شخص من خارج المجلس للترشح وأبرزهم مصطفى مراد فهمى أو أحد أفراد عائلة العامري فاروق ليكون خير تكريم للوزير الراحل حيث يبرز اسم هشام العامري عضو مجلس إدارة النادى السابق وأمين صندوق اتحاد السباحة، أو إبراهيم نجل العامرى فاروق وهو الاتجاه الأبرز داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن خالد مرتجي، أمين صندوق النادى الحالي، كان يرغب فى الترشح على منصب النائب خاصة أنه يستهدف المنصب وكان هناك خلاف بينه وبين الراحل العامرى فاروق قبل الانتخابات الماضية ولكن تم التوافق فى النهاية.

لكن فى نفس الوقت فإن ترشح "مرتجي" على منصب نائب الرئيس يُدخل مجلس الإدارة فى أزمة منصب أمين الصندوق فى حال فوز خالد مرتجى بمنصب النائب، خاصة أن هناك أزمة أخرى بين محمد شوقى ومحمد الجارحي، عضوى مجلس الإدارة للحصول على منصب أمين الصندوق حال تولى "مرتجي" منصب النائب".

وأشار المصدر إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي لا يرغب فى تغيير أي مناصب داخل المجلس لتجنب الأزمات في الوقت الحالي وإجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس فقط وعدم ترشح أي فرد من أعضاء المجلس وهو القرار الذى أثار غضب خالد مرتجي الطامح لتولى منصب نائب الرئيس.

الأهلي يستعد لمواجهة سيراميكا

من ناحية أخرى؛ يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى بداية حملة الدفاع عن لقب الدورى بحثا عن الدرع رقم ٤٥ فى تاريخه.

ويخوض الأهلي مواجهة سيراميكا فى الجولة الأولى من الدورى بطموحات ومعنويات كبيرة جاءت بعد التتويج بلقبين فى أسبوع واحد حيث حقق الفريق لقب السوبر المصرى بالفوز على الغريم التقليدى الزمالك منذ أيام فى الإمارات، ثم الفوز بكأس القارات الثلاث على حساب العين الإماراتى بثلاثية نظيفة فى ربع نهائى كأس إنتركونتيننتال.

ومن المنتظر أن يمنح مارسيل كولر فرصة للاعبين الجدد والبدلاء فى مباراة سيراميكا كليوباترا بعد الدفاع بهم لعدة دقائق فى مباراة العين الإماراتى للدخول فى أجواء المباريات خاصة أن الأهلى ستكون لديه ارتباطات كثيرة فى الموسم الحالى محليا وقاريا وعالميا.