سفير السودان بالقاهرة: نخطط بالتعاون مع مصر لإنشاء معبر بري يربط بين البلدين

أعلن الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة، عن بدء إعداد دراسات شاملة لإعادة إعمار السودان، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تُعد الشريك المثالي لتنفيذ هذا المشروع، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لتعزيز الاستثمارات المشتركة على مستوى المنطقة.

وخلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، قال السفير عدوي إن السفارة تسعى حاليًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر من خلال ملتقى سيجمع رجال الأعمال من البلدين في نوفمبر المقبل، بهدف تطوير المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون.

كما أشار إلى تنظيم ملتقى إعلامي لمناقشة استراتيجيات معالجة الأوضاع الراهنة وتحديد حلول فعّالة.

وأضاف السفير أن السفارة توصلت إلى اتفاق مع المركز المصري وجمعية المهندسين الأفارقة في مصر لوضع خطة شاملة تغطي مختلف القطاعات، تشمل تقديم توصيات ومقترحات سيتم تنفيذها في الفترة القادمة لتحقيق رؤية السودان نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.

كما أشار السفير السوداني بالقاهرة إلى أن الحكومة السودانية تخطط، بالتعاون مع مصر، لإنشاء معبر بري يربط بين البلدين، بالإضافة إلى مشاريع لربط شبكات الكهرباء. وستُعرض هذه المشاريع خلال مؤتمر وزراء النقل العرب، الذي سيناقش مقترحات عديدة لتعزيز البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في السودان.

وأكد السفير أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية مشتركة بين السودان ومصر لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للبلدين.