اكتمال وصول رؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة العربية الـ 33 بالبحرين

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجلا، يفيد باكتمال وصول رؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة العربية الـ 33 بالبحرين.

وتنطلق اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.

تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

ويجتمع القادة العرب الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية، للتباحث في مجموعة من القضايا المشتركة ومن أبرزها الحرب الإسرائيلية على غزة، والأزمة في السودان والتطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود في المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في مجالات مختلفة.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قد دعا إلى عمل عربي مشترك لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وخلق مسار لإقامة الدولة الفلسطينية.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية التي تم خلالها التوافق على مسودة البيان الختامي.

وستنظر القمة العربية في البحرين في عدد من مشاريع القرارات والمقترحات المقدمة من الدول العربية، من بينها الدعوة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بحسب مشروع لبيان القمة.