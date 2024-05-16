وصول ولي العهد السعودي إلى المنامة للمشاركة في القمة العربية

وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الخميس، إلى العاصمة البحرينية المنامة؛ للمشاركة في الدورة الـ33 من القمة العربية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويترأس محمد بن سلمان، وفد السعودية المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيُعقد في مملكة البحرين.

تنطلق اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. تناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.