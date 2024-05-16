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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الأوكراني يزور خاركيف وسط هجوم روسي في شمال المنطقة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
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زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خاركيف اليوم الخميس، بعد أيام من فتح روسيا جبهة جديدة في الحرب بتوغل عبر الحدود في شمال المنطقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال الرئيس الأوكراني عبر حسابه علي "تيليجرام"، إنه عقد اجتماعا هناك مع كبار القادة، وأضاف: "أصبحت الحالة في إقليم خاركيف تحت السيطرة عموما، ويلحق جنودنا خسائر كبيرة بالمحتل. لكن الاتجاه لا يزال صعبا للغاية، نحن نعزز وحداتنا."

وتابع إنه خلال الاجتماع، الذي ضم القائد العام للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي، تضمنت المناقشات بالتفصيل احتمالات الوضع القتالي، والتهديدات في الأيام والأسابيع المقبلة، وفرص أوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خاركيف روسيا الهجوم الروسي أوكرانيا