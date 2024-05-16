محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة بالخصوص وشبرا الخيمة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، منظومة النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، لمتابعة أعمال نظافة الشوارع، والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.

شملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكة بمدينة الخصوص ومحور الخصوص، وشارع 135 ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، كما شملت الجولة المرور بشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من على الجانبين ، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

واستكمل المحافظ الجوله بتفقد شارع 15 مايو بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة سير أعمال النظافة، مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

وفي سياقٍ مُتصل تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، موجها بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة وتوجيه المنظومة باستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء.

كما شدد على شن حملة لضبط النباشين وأيضا التكاتك والسيارات التي تسير عكس الاتجاه والتنسيق مع إدارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية أو على الطريق الدائري، بالاضافة أيضًا إلى شن حملة أخرى لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.

وفي ختام الجولة تفقد الهجان المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع أي تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة والعمل على دهان الأرصفة الجانبية.