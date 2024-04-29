ضبط كبده ومخلل غير صالحة للاستهلاك البشري في محافظة دمياط

تمكنت مديرية التموين في دمياط من ضبط ٦ طن مخلل و١٠كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات مشتركة استهدفت المنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وأيضًا الاطمئنان على سلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين. كما نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة حملة بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، استهدفت المرور على المنشآت الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط ٦ طن مخلل و١٠ كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و٨ لتر فورمالين والتى تُعد مادة غير مصرح بها وقد تحرر محاضر بشأن تلك المخالفات.

وشنت مديرية التموين في محافظة دمياط حملة مكبرة أسفرت عن تحرير محاضر واتخاذ إجراءات الغلق الإدارى لمخزن تابع لمطعم لمخالفة الاشتراطات الصحية وادارته بدون ترخيص بسيف الدين تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية للمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين، وفى إطار الجهود المبذولة بين المحافظة ومديرية الصحة لمتابعة تلك المنظومة.

زتم ضبط مخزن تابع لمطعم " فول وفلافل" بسيف الدين بمركز الزرقا يتم استخدامه لتحضير الطعام الخاص بالمطعم حيث تم تحرير محاضر حياله لادارته بدون ترخيص ومخالفته الاشتراطات الصحية حيث أنه يشكل خطر داهم على الصحة العامة، كما تم مخاطبة الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاصدار قرار الغلق الادارى تجاه المخزن.

ونجحت مديرية الصحة في محافظة دمياط في شن حملات تمكنت من المرور على ٨٠ منشأة غذائية لمتابعة الأغذية وتم ضبط واعدام اكثر من ١.٢٥ طن من الاغذية الغير مطابقة للمواصفات بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية لتوفير غذاء صحي وأمن للمواطنين .

