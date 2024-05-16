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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمد شريف يقود الخليج لتعادل مع اتحاد جدة بالدوري السعودي

محمد شريف نجم الخليج
محمد شريف نجم الخليج السعودي
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قاد المهاجم المصري محمد شريف فريقه الخليج، للتعادل مع اتحاد جدة بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج في مواجهة اتحاد جدة، وقاد الهجوم رفقة خالد ناري وفابيو مارتينيز، كما لعب اللقاء منذ بدايته حتى نهايته، وسجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء بطريقة رائعة.

افتتح مهند الشنقيطي التهديف في الدقيقة 45+3، ليضع الاتحاد في المقدمة على رفاق محمد شريف في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، حاول لاعبو الخليج تسجيل هدف التعادل منذ انطلاق شوط المباراة الثاني، حيث سنحت فرصة للبرتغالي فابيو مارتينيز في الدقيقة 54، ولكن العارضة تصدت لزميل مهاجم الأهلي السابق.

هدف محمد شريف 

ونجح محمد شريف في تسجيل هدف رائع، ليدرك به التعادل للخليج، حيث أحرز هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 81 بعد مجهود فردي رائع، راوغ مدافع العميد ثم حارس المرمى، ليضع الكرة في الشباك بطريقة ذكية.

وبذلك، وصل محمد شريف إلى 6 أهداف في الدوري السعودي مع الخليج خلال الموسم الجاري 2023-2024، كما صنع هدفًا آخرًا.

ترتيب الخليج في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما وصل اتحاد جدة إلى 51 نقطة في المرتبة الخامسة.

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