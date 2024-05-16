مفاجآت في قائمة منتخب فرنسا لنهائيات يورو 2024

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

وشهدت قائمة المنتخب الفرنسي مفاجآت عديدة، أبرزها عودة نجولو كانتي لاعب خط وسط اتحاد جدة السعودي لصفوف بطل العالم 2018.

كما استدعى ديشامب، الظهير الأيسر فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد الإسباني، لأول مرة مع منتخب فرنسا في بطولة كبرى.

ويزين قائمة منتخب الديوك في يورو 2024، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي أعلن رحيله عن حديقة الأمراء بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

ويخوض منتخب فرنسا نهائيات يورو 2024 في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات، هولندا، بولندا، والنمسا.

قائمة منتخب فرنسا في يورو 2024

حراسة المرمى: مايك ماينان، بريس سامبا، ألفونس أريولا.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، دايوت أوباميكانو، بنجامين بافارد، جول كوندي، فيرلاند ميندي، جوناثان كلاوس.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، وارن زائير إيمري، أدريان رابيو، يوسف فوفانا، نجولو كانتي.

وفي الهجوم: كيليان مبابي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي، أوليفييه جيرو، ماركوس تورام، برادلي باركولا، كينجسلي كومان، راندال كولو مواني.