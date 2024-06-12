جامعة المنصورة تحصد المرتبة الأولى في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة حصول جامعة المنصورة على المرتبة الأولي فى تصنيف التايمز البريطانى فى التأثير (Times Higher Education Impact) لعام 2024، و ذلك طبقا لتقرير التصنيف الذى تم الإعلان عنه.

فيما نجحت جامعة المنصورة في التقدم 100 مركزا دوليا لتصبح في الفئة من 201 الي 300 مقارنه بالعام الماضي ،2023 وذلك وفقا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،حيث استطاعت المشاركة في جميع أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها سبعة عشر هدفا SDGs.

وكان للجامعة ترتيبا دوليا مرموقا في جميع الأهداف علي النحو التالي المرتبة 70 عالميا في تحقيق الهدف التاسع والمرتبة 201-300 عالميا في تحقيق الهدف الثاني والهدف السابع والهدف العاشر والهدف الرابع عشر والهدف الخامس عشر والمرتبة 301-400 عالميا في تحقيق الهدف الثالث والهدف الحادي عشر والهدف السادس عشر والمرتبة 401-600 عالميا في تحقيق الهدف السادس والهدف الثامن والهدف الثاني عشر والهدف الثالث عشر والهدف السابع عشر والمرتبة 601-800 في تحقيق الهدف الرابع والخامس والهدف الأول.

والجدير بالذكر أن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة تعُد أحد الأنشطة الهامة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.

و توجه الدكتور شريف خاطر بالتحية و التقدير لإدارة جامعة المنصورة ، و أعضاء هيئة التدريس، و كافة العاملين على جهودهم المتميزة و المبذولة باستمرار بروح فريق العمل الواحد و المتكامل كل فى موقعه، و التى كان لها دور كبير فى ريادة الجامعة محليا و عربيا و عالميا، و تصدرها للتصنيفات العالمية.