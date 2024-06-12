ثقافة المنيا: عروض فنية وأنشطة ترفيهية متنوعة خلال عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أهمية قصور الثقافة في بناء الوعي لدى أفراد المجتمع، وغرس قيم الانتماء للدولة، وتأكيد الهوية المصرية، وتوظيف أدوات التكنولوجيا المعاصرة، والتحول نحو تطبيق مختلف الخدمات الرقمية بما يحقق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالأنشطة إلى كل القرى والنجوع بمحافظة المنيا، لتقديم الخدمة الثقافية للمواطن في مكانه.

وأشار محافظ المنيا، إلى أن احتفالات عيد الأضحى المبارك تشهد زخما من الأنشطة والفعاليات على مدار أيام العيد فى جميع قصور وبيوت الثقافة بمدن ومراكز المحافظة لتقديم عروض فنية وثقافية متنوعة يشارك فيها مختلف الفئات العمرية وخاصة الشباب والأطفال لإدخال البهجة والسرور .



تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المتميزة بالمنيا



من جانبها، استعرضت رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، تقديم خطة قصر الثقافة خلال شهر يوليو القادم، لافتة إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المتميزة منها (عرض كورال أطفال ـ عروض سينمائيةـ محاضرة عن ثورة 30 يونيوـ ورشة حكىَ ـ ندوة عن مخلفات المصانع وتأثيرها على المناخ ـ ورشة تدريبية لعمل تصميم ابتكاري بالورق الملون ـ ورشة فنية احتفالاً برأس السنة الهجرية ـ لقاءات أدبية ـ محاضرة تمكين ثقافي ـ محاضرة عن ثورة 23 يوليو ـ عروض للفنون الشعبية ـ كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء)، بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المسابقات والألعاب الثقافية والفنية.