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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 57 كجم مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر بقنا

ضبط لحوم مجهولة المصدر
ضبط لحوم مجهولة المصدر يقنا
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صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأنه في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى تواصل مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، شن حملاتها الدورية للتفتيش على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم ، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين .
وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا أن الحملة التي شنتها المديرية بمركز قنا نجحت في ضبط 57 كجم دواجن ومجزأتها وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر ولا توجد عليها أي بيانات، مشيرا الى أن حملات التفتيش نجحت أيضاً في تحرير 4 محاضر بالمخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين .
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط أى مخالفات والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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