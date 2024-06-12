محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية بالمراكز

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق الجزاءات حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا انتظام سير العمل اليوم الأربعاء بالوحدات الصحية بقريتى بنى مهدى و المطاهرة البحرية التابعة لمجلس قروى بنى محمد سلطان وذلك للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية والطعوم والأمصال وتواجد الأطقم الطبية لتأدية الخدمة للمواطنين .

وفي مركز سمالوط تابع الدكتور سعيد محمد رئيس المركز الخدمات المقدمة بالوحدة الصحية بجبل الطير التابعة للوحدة المحلية لقرية بني خالد، خلال الاحتفالات المقامة بمنطقة جبل الطير، والوقوف على مدى انتظام العاملين بالوحدة، ومدى توافر الأمصال وغيرها من الخدمات الطبية، وخاصة وأن الوحدة الصحية تعمل علي مدار 24 ساعة.

كما تابع الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس سير العمل بالوحدة الصحية بقرية بني حرام، وذلك للتأكد من توافر الطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد الطاقم الطبي، و توزيع ألبان الأطفال طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، مشدداً علي ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع الطبي بمركز ديرمواس.

كما تفقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي سير العمل بالوحدة المحلية لمجلس قروي حلوة، لمتابعة سير العمل، والوقوف على مدى انتظام العاملين بالوحدة.



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