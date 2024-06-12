الثانوية العامة 2024.. بالصور والفيديو.. طلاب الأقصر: الامتحان في مستوى وزير الاقتصاد

أنهى طلاب الثانوية العامة محافظة الأقصر، امتحاناتهم للمواد غير المضافة على المجموع قبيل التوقف بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال أداء امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء، والتي أدخلت الفرحة على طلاب الصف الثالث الثانوي بالأقصر بسبب سهولتها، معتبرين أنها "عيدية" قدمتها لهم وزارة التربية والتعليم قبل قدوم العيد، والدخول في معممة الامتحانات التي تضاف للمجموع، حيث يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

تباين آراء الطلاب

وأدى الطلاب امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وسط حالة من الرضا عن مستوى الامتحانات، وقال محمود أحمد، إن الامتحانات كانت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، إلا أن بعض النقاط في الاقتصاد كانت في مستوى الطالب المتفوق في مادة الإحصاء، لكن في المجمل الامتحان كان جيدا وربنا يكملها على خير.

فيما قال طالب آخر: "الإحصاء كانت كويسة ولكن الاقتصاد كان صعب شوية، في مستوى وزير الاقتصاد مع إنه مش مادة مقررة ".

واستقبلت لجان الثانوية العامة بالأقصر، في ثاني أيام انطلاقها اليوم الأربعاء، الطلاب في الساعة 9 صباحا، لأداء الامتحانات في مادتي الاقتصاد والإحصاء، الذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بسهولة الامتحان، متمنين أن تكون باقي الامتحانات شبيهة امتحان الاقتصاد والإحصاء، في سهولتها ويسرها، مشيرين إلى أن سهولة الامتحانات وخاصة أن امتحانات اليوم هي ثاني أيام ماراثون الثانوية العامة قبيل إجازة عيد الأضحى، ستتيح لهم فرصة الفرحة بالعيد.

وقال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تجرى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024، بدءاً من يوم الإثنين 12 يونيو الجارى والتى تستمر حتى يوم الخميس 13 يوليو المقبل، فى 22 لجنة أساسية وفرعية يجرى تجهيزها لخدمة 6912 طالبا وطالبة، حيث تضم المحافظة (5154 طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم – 389 طالبا وطالبة فى شعبة علمى رياضة – و1369 طالبا وطالبة فى شعبة الأدبى)، كما تم تجهيز استراحات المراقبين خلال امتحانات الثانوية العامة لخدمتهم طوال فترة الإمتحانات، كما تم العمل على توفير كل الإمكانيات والإجراءات التأمينية، ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات، وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية، بالإضافة إلى الاطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة



يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

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