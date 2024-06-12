خطيب غامض لـ شيرين عبدالوهاب.. وحسام حبيب: "أنا بجد سعيد"

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي -خلال الساعات القليلة الماضية- خبرًا عن أنباء خطوبة المطربة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال ولم تكشف عن أي تفاصيل، وسوف تحتفل بعقد قرانها قريبًا.

جاء ذلك بعد انفصالها عن المطرب حسام حبيب.

وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر، وحصلت على عدد كبير من التعليقات الإيجابية، التي من أبرزها؛ "ألف مبروك يا شيرين، زينة العرايس يا شيرين"، ربنا يصلح حالك، مبروك ليها، وياريت تركز على شغلها الفترة الجاية" وغيرها من التعليقات.

حسام حبيب يهنئ شيرين عبدالوهاب

وهنأ المطرب حسام حبيب، شيرين عبدالوهاب، قائلًا: "ألف ألف مبروك، وبتمنالك السعادة وأحلى حاجة في الدنيا، أنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفصل كده أحلى حاجة في الدنيا".

وأضاف: "إن شاء الله في ألبومي القادم هعمل لهم أغنية هي وخطيبها، لأن خطيبها رجل محترم جدًا، وبحترمه جدًا".

نبوءة ليلى عبداللطيف تتحقق مع شيرين عبدالوهاب

كشفت خبيرة الابراج ليلى عبداللطيف في بداية عام 2024، عن توقعات جديدة للمطربة شيرين عبدالوهاب، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وقالت: "دي حبيبة قلبي شيرين، هتستقر عاطفيًا، وستعود شيرين اللى احنا بنعرفها اول ما ابتدت"، مؤكدة أن "شيرين عبد الوهاب هتتغير".

شيرين عبدالوهاب تقدم أغنية "زينة العرايس"

أهدت المطربة شيرين عبدالوهاب أغنية "زينة العرايس" لابنة رجل الأعمال محمد السعدي نائب رئيس الشركة المتحدة، حيث وصفتها بأنها "فال خير عليها"،

وجاءت كلمات أغنية "زينة العرايس" كالآتي: "القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي واقف والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين".

شيرين عبدالوهاب تشارك في حفلات موسم عيد الأضحى

تستعد المطربة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي يوم 21 يونيو الجاري، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، حيث وضعت الشركة المنظمة للحفل، عددًا من الشروط، حيث يسمح فقط بحضور الحفل لمن هم فوق العامين، فيما بمنع دخول الرضع، كما لا يمكن للحاضرين الخروج من الحفل وإعادة الدخول مجددًا بمجرد الدخول للمرة الأولى والتحقق من التذكرة.