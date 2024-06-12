محامي سفاح التجمع يكشف مفاجآت مثيرة ويؤكد: هناك افتراضيات لعدم إدانته.. شاهد

قال عصام الطباخ، محامي "كريم.س"، المتهم بقتل ثلاث سيدات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"سفاح التجمع"، إنه تولى الدفاع عن المتهم بناءً على طلب من أقارب أسرته المقيمين في بريطانيا.

وأكد خلال تصريحات صحفية، أنه لم يتقابل مع موكله حتى الآن سواء في محبسه أو في المحكمة، كما لم يطلع على أوراق القضية بعد، لافتاً إلى أنه سيطلب من هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى يتمكن من الاطلاع على تفاصيلها.

وأوضح الطباخ، أن موكله يعاني من السادية، وأن القصد الجنائي في ارتكابه للجرائم ليس القتل العمد، مشيراً إلى أن وفاة الضحايا وقعت أثناء ممارسته العلاقة معهن.

يذكر أن أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع، كانت اليوم الأربعاء، في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتهمة قتل 3 سيدات، ومعاشرتهن بعد الوفاة، وإلقاء جثتهن بالصحراء.