رسميًا.. كوبا أمريكا تسير على خطى يورو 2024

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، اليوم الخميس، زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 من 23 إلى 26 لاعبًا.

تأتي هذه الزيادة في عدد اللاعبين قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستشهد مشاركة 16 منتخبًا من قارة أمريكا الجنوبية.

وذكر بيان رسمي لـ «كونميبول»، أن بعثة كل منتخب ستضم 50 شخصًا، بما في ذلك اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي.

وبحسب البيان، يتواجد 11 لاعبًا على أرض الملعب في كل مباراة، بينما سيجلس 15 لاعبًا على مقاعد البدلاء، مع اشتراط وجود 7 لاعبين على الأقل على مقاعد البدلاء.

تأتي هذه الخطوة من الـ «كونميبول» على غرار خطوة مماثلة قام بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مؤخرًا بزيادة عدد لاعبي بطولة يورو 2024 من 23 إلى 26 لاعبًا.

وتعد هذه النسخة من كوبا أمريكا هي الثانية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نسخة المئوية عام 2016 التي توج بها منتخب تشيلي على حساب الأرجنتين.

تنطلق بطولة كوبا أمريكا 2024 في 21 يونيو المقبل بمباراة الافتتاح بين حامل اللقب الأرجنتين ومنتخب كندا.